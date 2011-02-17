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    Фуайо Тембо - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Фуайо
    Фамилия Тембо
    Команда Астра
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 1989 (33 года)
    Рост 171
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2011 1' -67' Спартак (Москва) 1:1 Базель (Базель)
    17.02.2011 80' -90' Базель (Базель) 2:3 Спартак (Москва)
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