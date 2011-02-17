Фуайо Тембо - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Фуайо
|Фамилия
|Тембо
|Команда
|Астра
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1989 (33 года)
|Рост
|171
|Вес
|64
|Имя
|Фуайо
|Фамилия
|Тембо
|Команда
|Астра
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1989 (33 года)
|Рост
|171
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2011
|1' -67'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Базель (Базель)
|17.02.2011
|80' -90'
|Базель (Базель)
|2:3
|Спартак (Москва)