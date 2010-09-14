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    Ромайн Рокки - статистика

    Полузащитник
    Имя Ромайн
    Фамилия Рокки
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Каваильон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 1981 (41 год)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2010 1' -60' Хапоэль (Тель-Авив) 1:3 Лион (Лион)
    14.09.2010 1' -61' Бенфика (Лиссабон) 2:0 Хапоэль (Тель-Авив)
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