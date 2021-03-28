Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015