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    Эсекьель Муньос - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Эсекьель
    Фамилия Муньос
    Команда Ланус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 октября 1990 (32 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леганес 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:1 Леганес (Леганес)
    24.08.2018 1' -90' Леганес (Леганес) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    20.08.2018 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Леганес (Леганес)
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