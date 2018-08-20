Эсекьель Муньос - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Эсекьель
|Фамилия
|Муньос
|Команда
|Ланус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эсекьель
|Фамилия
|Муньос
|Команда
|Ланус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|24.08.2018
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|20.08.2018
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Леганес (Леганес)