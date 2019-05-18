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Эсекьель Муньос
Статистика
Эсекьель Муньос - статистика
Завершил карьеру
8 октября 1990 (35)
#6 | Защитник
185 см | 75 кг
Аргентина | Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
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Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
2 : 1
18.05.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2 : 2
24.08.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
2 : 1
20.08.2018
Леганес
1' - 90'
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