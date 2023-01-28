Матей Выдра - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Выдра
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хотеборш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|69
Стоимость:
€ 1,70
млн
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Выдра
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хотеборш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|60' - 90'
|Виктория
|1:1
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|60' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Слован (Либерец)
|19.02.2023
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:0
|Виктория (Пльзень)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|1:3
|Виктория (Пльзень)
|28.01.2023
|59' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)