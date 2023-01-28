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    Матей Выдра - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Матей
    Фамилия Выдра
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Родной город Хотеборш
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 мая 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Вес 69
    Стоимость:
    € 1,70
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 60' - 90' Виктория 1:1 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 Был в запасе Виктория 2:1 Слован Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 90' Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 Был в запасе Виктория 2:1 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
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