Зденек Зламаль - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Зденек
|Фамилия
|Зламаль
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|193
|Вес
|86
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Зденек
|Фамилия
|Зламаль
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|193
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|28.09.2017
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Фастав (Злин)