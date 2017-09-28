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    Зденек Зламаль - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Зденек
    Фамилия Зламаль
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 193
    Вес 86
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' Фастав (Злин) 0:2 Локомотив (Москва)
    28.09.2017 Был в запасе Локомотив (Москва) 3:0 Фастав (Злин)
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