Антуан Гризманн - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Гризманн
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|64
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Гризманн
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|64
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|53' 23'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|78'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|73'
|12.02.2023
|1' - 66'
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|24
|8
|8
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|53' 23'
|25.02.2023
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|78'
|19.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|73'
|12.02.2023
|1' -66'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|29.01.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.01.2023
|1' -56'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|23' 18'
|15.01.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.01.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|29.12.2022
|1' -80'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|56'
|09.11.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|06.11.2022
|1' -73'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.10.2022
|60' -90'
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|89'
|23.10.2022
|1' -76'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|54' 71'
|18.10.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|20'
|15.10.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|47'
|08.10.2022
|1' -65'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|5'
|01.10.2022
|61' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|83'
|10.09.2022
|63' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|03.09.2022
|63' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|29.08.2022
|64' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|66'
|21.08.2022
|62' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|15.08.2022
|62' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|75'