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Китай. Суперлига
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Чэнду Жунчэн
Веллингтон Силва
Статистика
€ 350 тыс
Веллингтон Силва - статистика
Чэнду Жунчэн
6 января 1993 (33), Рио-де-Жанейро
#11 | Нападающий
170 см | 64 кг
Бразилия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 26 тур
Хэнань
0 : 0
06.09.2026
Чэнду Жунчэн
1' - 90'
Китай. Суперлига, 25 тур
Чэнду Жунчэн
2 : 1
29.08.2026
Ляонин Тиерен
1' - 90'
46'
Китай. Суперлига, 24 тур
Чэнду Жунчэн
4 : 5
22.08.2026
Шанхай Шэньхуа
1' - 90'
35'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Китай. Суперлига 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
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Бразилия. Серия А 2018
Бразилия. Серия А 2017
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Англия. Чемпионшип 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чэнду Жунчэн
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Матида Зельвия
3 : 2
17.02.2026
Чэнду Жунчэн
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.02.2026
Бурирам Юнайтед
1' - 90'
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