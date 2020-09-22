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Джонатан Уолтерс
Статистика
Джонатан Уолтерс - статистика
Завершил карьеру
20 сентября 1983 (43), Беркенхед
#19 | Нападающий
183 см | 77 кг
Ирландия | Англия
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Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
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Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
22.09.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
2 : 0
15.09.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
02.09.2018
Норвич Сити
1' - 90'
57'
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