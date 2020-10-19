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Бастиан Очипка
Статистика
Бастиан Очипка - статистика
Завершил карьеру
12 января 1989 (37), Бергиш-Гладбах
#5 | Защитник
184 см | 87 кг
Германия
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Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
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Германия. Бундеслига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арминия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Кубок, 1/16 финала
Штутгарт
6 : 0
19.10.2022
Арминия
Был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Энгерс
1 : 7
31.07.2022
Арминия
1' - 68'
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