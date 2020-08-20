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Филипп Вольшайд
Статистика
Филипп Вольшайд - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1989 (37), Вадерн
#2 | Защитник
194 см | 88 кг
Германия
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Статистика по турнирам
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Германия. Бундеслига 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Кубок Лиги 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
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Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сток Сити
1 : 4
20.08.2016
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Мидлсбро
1 : 1
13.08.2016
Сток Сити
1' - 90'
84'
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