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    Филипп Вольшайд - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Филипп
    Фамилия Вольшайд
    Состав Без клуба
    Родной город Вадерн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 марта 1989 (34 года)
    Рост 194
    Вес 88
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2016 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:4 Манчестер Сити (Манчестер)
    13.08.2016 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    84'
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