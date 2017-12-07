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Мехмет Батдал
Статистика
Мехмет Батдал - статистика
Завершил карьеру
24 февраля 1986 (40)
#9 | Нападающий
195 см | 88 кг
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Турция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
07.12.2017
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 1
19.10.2017
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Брага
2 : 1
28.09.2017
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
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