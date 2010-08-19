Дилан Стадельманн - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Стадельманн
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1989 (34 года)
|Рост
|168
|Вес
|60
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Стадельманн
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1989 (34 года)
|Рост
|168
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2010
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:1
(3:4)п
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|19.08.2010
|82' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:1
|Локомотив (Москва)