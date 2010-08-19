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    Баптисте Бунтшу - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Баптисте
    Фамилия Бунтшу
    Команда Лозанна-Спорт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 1990 (33 года)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лозанна-Спорт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2010 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:1
    (3:4)п    		 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    19.08.2010 1' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:1 Локомотив (Москва)
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