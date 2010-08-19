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    Лукас Кансистре - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Лукас
    Фамилия Кансистре
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 февраля 1983 (40 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анортосис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2010 20' -90' Анортосис (Ларнака) 1:2 ЦСКА (Москва)
    19.08.2010 Был в запасе ЦСКА (Москва) 4:0 Анортосис (Ларнака)
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