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    Криштовау - статистика

    Полузащитник
    Имя Криштовау
    Фамилия да Силва Рамос
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 1983 (39 лет)
    Рост 173
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2014 1' -90' Омония (Никосия) 1:2 Динамо (Москва)
    23' 26'
    21.08.2014 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Омония (Никосия)
    3'
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