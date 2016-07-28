Рубен Миньо - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Миньо
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корнелья-де-Льобрегат
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 января 1989 (34 года)
|Рост
|190
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Миньо
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корнелья-де-Льобрегат
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 января 1989 (34 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2016
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|28.07.2016
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Спартак (Москва)