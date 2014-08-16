Гэри Тэйлор-Флетчер - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|Тэйлор-Флетчер
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1981 (41 год)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|Тэйлор-Флетчер
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1981 (41 год)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2014
|73' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|16.08.2014
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:2
|Эвертон (Ливерпуль)