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    Гэри Тэйлор-Флетчер - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Гэри
    Фамилия Тэйлор-Флетчер
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 1981 (41 год)
    Рост 183
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2014 73' -90' Челси (Лондон) 2:0 Лестер (Лестер)
    16.08.2014 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
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