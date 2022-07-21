Харис Вучкич - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Вучкич
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|79
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Вучкич
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -88'
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)
|21.07.2022
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Юргорден (Стокгольм)
|13'