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    Харис Вучкич - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Харис
    Фамилия Вучкич
    Команда Сарагоса
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 августа 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Вес 79
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -88' Юргорден (Стокгольм) 2:0 Риека (Риека)
    21.07.2022 1' -90' Риека (Риека) 1:2 Юргорден (Стокгольм)
    13'
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