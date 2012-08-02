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    Пит Велтхуйзен - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Пит
    Фамилия Велтхуйзен
    Состав Без клуба
    Родной город Неймеген
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 189
    Вес 83
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2012 1' -90' Витесс (Арнем) 0:2 Анжи (Махачкала)
    02.08.2012 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Витесс (Арнем)
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