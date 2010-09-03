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    Илиян Стоянов - статистика

    Защитник
    Имя Илиян
    Фамилия Стоянов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1977 (46 лет)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2010 1' -90' Болгария 0:1 Черногория
    03.09.2010 1' -90' Англия 4:0 Болгария
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