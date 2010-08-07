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    Чафик Нажих - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Чафик
    Фамилия Нажих
    Команда Арль-Авиньон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 августа 1983 (39 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2010 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    14.08.2010 1' -64' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ланс (Ланс)
    07.08.2010 57' -90' Сошо (Монбельяр) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
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