Чафик Нажих - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Чафик
|Фамилия
|Нажих
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Имя
|Чафик
|Фамилия
|Нажих
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2010
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|14.08.2010
|1' -64'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|07.08.2010
|57' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)