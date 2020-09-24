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    Рэми Мулумба - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Рэми
    Фамилия Мулумба
    Команда Газелек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2020 43' -90' Стандард (Льеж) 0:2 Рейнджерс (Глазго)
    66'
    01.10.2020 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 2:1 Галатасарай (Стамбул)
    24.09.2020 74' -90' Виллем II (Тилбург) 0:4 Рейнджерс (Глазго)
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