Рэми Мулумба - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Рэми
|Фамилия
|Мулумба
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Рэми
|Фамилия
|Мулумба
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2020
|43' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:2
|Рейнджерс (Глазго)
|66'
|01.10.2020
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|2:1
|Галатасарай (Стамбул)
|24.09.2020
|74' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|0:4
|Рейнджерс (Глазго)