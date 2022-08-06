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    Майкел Кифтенбельд - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Майкел
    Фамилия Кифтенбельд
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июня 1990 (32 года)
    Рост 179
    Вес 70
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эммен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:1 Эммен (Эммен)
    26'
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