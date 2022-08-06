Майкел Кифтенбельд - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Майкел
|Фамилия
|Кифтенбельд
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Майкел
|Фамилия
|Кифтенбельд
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эммен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Эммен (Эммен)
|26'