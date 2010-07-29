Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семеду - статистика

    Нападающий
    Имя Жоао Филипе
    Фамилия Корреа Семеду
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 декабря 1979 (43 года)
    Рост 169
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 2 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.08.2010 1' -78' Аполлон (Лимассол) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    12' 71' 65'
    29.07.2010 54' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Аполлон (Лимассол)
    • Читайте нас: 
    11