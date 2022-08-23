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    Жордан Айю - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Жордан
    Фамилия Айю
    Команда Кристал Пэлас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 сентября 1991 (31 год)
    Рост 182
    Вес 73
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 76' Астон Вилла 1:0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 1' - 90' Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13'
    11.02.2023 1' - 90' Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кристал Пэлас 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -78' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0
    (3:2)п    		 Кристал Пэлас (Лондон)
    23.08.2022 76' -90' Оксфорд (Оксфорд) 0:2 Кристал Пэлас (Лондон)
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