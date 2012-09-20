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    Лейти Н'Диайе - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Лейти
    Фамилия Н'Диайе
    Состав Без клуба
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1985 (37 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -90' АЕЛ (Лимасcол) 3:0 Марсель (Марсель)
    20.09.2012 1' -42' Фенербахче (Стамбул) 2:2 Марсель (Марсель)
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