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    Рой Майр - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Рой
    Фамилия Майр
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 августа 1982 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2010 1' -90' Гент (Гент) 1:3 Динамо (Киев)
    27.07.2010 1' -73' Динамо (Киев) 3:0 Гент (Гент)
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