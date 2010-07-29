Антонио Нуньес - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Нуньес
|Команда
|Рекреативо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1979 (44 года)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Нуньес
|Команда
|Рекреативо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1979 (44 года)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.08.2010
|1' -81'
|Аполлон (Лимассол)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|71'
|29.07.2010
|1' -78'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Аполлон (Лимассол)