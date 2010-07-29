Мустафа Бангура - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Бангура
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Бангура
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.08.2010
|85' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|29.07.2010
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Аполлон (Лимассол)