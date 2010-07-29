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    Вахид Осени - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Вахид
    Фамилия Осени
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1988 (35 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.08.2010 1' -90' Аполлон (Лимассол) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    29.07.2010 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Аполлон (Лимассол)
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