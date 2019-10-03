Вуядин Савич - статистика
#90 | Защитник
|Имя
|Вуядин
|Фамилия
|Савич
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1990 (32 года)
|Рост
|194
|Вес
|86
|Имя
|Вуядин
|Фамилия
|Савич
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1990 (32 года)
|Рост
|194
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|6
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|12.12.2019
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|61' 63'
|28.11.2019
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|32'
|07.11.2019
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|24.10.2019
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|2:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|90'
|03.10.2019
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)