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    Вуядин Савич - статистика

    #90 | Защитник
    Имя Вуядин
    Фамилия Савич
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июля 1990 (32 года)
    Рост 194
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 6 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2020 1' -90' Базель (Базель) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
    12.12.2019 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 1:0 Севилья (Севилья)
    61' 63'
    28.11.2019 1' -90' Дюделанж (Дюделанж) 0:2 АПОЭЛ (Никосия)
    32'
    07.11.2019 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Карабах (Агдам)
    24.10.2019 1' -90' Карабах (Агдам) 2:2 АПОЭЛ (Никосия)
    90'
    03.10.2019 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
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