Статистика по турнирам

Лига Европы 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Голландия. Эредивизие 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Германия. Кубок 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010