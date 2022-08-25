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Тим Матавж
Статистика
Тим Матавж - статистика
Завершил карьеру
13 января 1989 (37), Семпетер-при-Горице
#9 | Нападающий
188 см | 80 кг
Словения
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2019/2020
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Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Омония
2 : 0
25.08.2022
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Гент
0 : 2
18.08.2022
Омония
86' - 90'
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