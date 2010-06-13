Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джейсон Кулина - статистика

    Полузащитник
    Имя Джейсон
    Фамилия Кулина
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 августа 1980 (42 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Австралия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2010 1' -90' Австралия 2:1 Сербия
    19.06.2010 1' -90' Гана 1:1 Австралия
    13.06.2010 1' -90' Германия 4:0 Австралия
    • Читайте нас: 
    11