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    Чхе Кум Чхоль - статистика

    Имя Кум Чхоль
    Фамилия Чхе
    Команда КНДР
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КНДР 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2010 68' -90' КНДР 0:3 Кот-д'Ивуар
    21.06.2010 Был в запасе Португалия 7:0 КНДР
    15.06.2010 Был в запасе Бразилия 2:1 КНДР
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