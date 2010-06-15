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    Чи Юн Нам - статистика

    Имя Юн Нам
    Фамилия Чи
    Команда КНДР
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 июля 1985 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КНДР 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2010 1' -90' КНДР 0:3 Кот-д'Ивуар
    21.06.2010 1' -90' Португалия 7:0 КНДР
    15.06.2010 1' -90' Бразилия 2:1 КНДР
    89'
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