Пак Нам Чхоль - статистика
|Имя
|Нам Чхоль
|Фамилия
|Пак
|Команда
|КНДР
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|65
|Имя
|Нам Чхоль
|Фамилия
|Пак
|Команда
|КНДР
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КНДР
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2010
|1' -90'
|КНДР
|0:3
|Кот-д'Ивуар
|21.06.2010
|1' -58'
|Португалия
|7:0
|КНДР
|15.06.2010
|1' -90'
|Бразилия
|2:1
|КНДР