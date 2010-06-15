Ким Ен Джун - статистика
|Имя
|Ен Джун
|Фамилия
|Ким
|Команда
|КНДР
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Ен Джун
|Фамилия
|Ким
|Команда
|КНДР
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КНДР
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2010
|Был в запасе
|КНДР
|0:3
|Кот-д'Ивуар
|21.06.2010
|58' -90'
|Португалия
|7:0
|КНДР
|15.06.2010
|Был в запасе
|Бразилия
|2:1
|КНДР