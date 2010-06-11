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    Лукас Твала - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Твала
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 октября 1981 (41 год)
    Рост 171
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЮАР 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.06.2010 Был в запасе Франция 1:2 ЮАР
    11.06.2010 1' -46' ЮАР 1:1 Мексика
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