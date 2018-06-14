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    Осама Хаусави - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Осама
    Фамилия Хаусави
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 марта 1984 (38 лет)
    Рост 191
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саудовская Аравия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2018 1' -90' Саудовская Аравия 2:1 Египет
    20.06.2018 1' -90' Уругвай 1:0 Саудовская Аравия
    14.06.2018 1' -90' Россия 5:0 Саудовская Аравия
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