Акош Элек - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Акош
|Фамилия
|Элек
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Озд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1988 (34 года)
|Рост
|193
|Вес
|91
|Имя
|Акош
|Фамилия
|Элек
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Озд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1988 (34 года)
|Рост
|193
|Вес
|91
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фехервар
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Вадуц (Вадуц)
|2:0
|Фехервар (Секешфехервар)
|25.07.2019
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|1:0
|Вадуц (Вадуц)
|18.07.2019
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|0:0
|Зета (Голубовци)
|11.07.2019
|1' -90'
|Зета (Голубовци)
|1:5
|Фехервар (Секешфехервар)