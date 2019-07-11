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    Акош Элек - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Акош
    Фамилия Элек
    Команда Дьошдьер
    Состав Основной
    Родной город Озд
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июля 1988 (34 года)
    Рост 193
    Вес 91
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фехервар 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Вадуц (Вадуц) 2:0 Фехервар (Секешфехервар)
    25.07.2019 1' -90' Фехервар (Секешфехервар) 1:0 Вадуц (Вадуц)
    18.07.2019 1' -90' Фехервар (Секешфехервар) 0:0 Зета (Голубовци)
    11.07.2019 1' -90' Зета (Голубовци) 1:5 Фехервар (Секешфехервар)
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