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Акош Элек
Статистика
Акош Элек - статистика
Завершил карьеру
21 июля 1988 (38), Озд
#25 | Полузащитник
193 см | 91 кг
Венгрия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фехервар
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы,
Вадуц
2 : 0
01.08.2019
Фехервар
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Фехервар
1 : 0
25.07.2019
Вадуц
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Фехервар
0 : 0
18.07.2019
Зета
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Зета
1 : 5
11.07.2019
Фехервар
1' - 90'
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