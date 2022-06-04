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    Арвидас Новиковас - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Арвидас
    Фамилия Новиковас
    Команда Эрцгебирге
    Состав Основной
    Родной город Вильнюс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 декабря 1990 (32 года)
    Рост 179
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Люксембург 1:0 Литва
    22.09.2022 1' -90' Литва 1:1 Фарерские острова
    14.06.2022 Был в запасе Турция 2:0 Литва
    11.06.2022 1' -90' Фарерские острова 2:1 Литва
    07.06.2022 1' -64' Литва 0:6 Турция
    04.06.2022 1' -90' Литва 0:2 Люксембург
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