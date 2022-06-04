Арвидас Новиковас - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Арвидас
|Фамилия
|Новиковас
|Команда
|Эрцгебирге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Арвидас
|Фамилия
|Новиковас
|Команда
|Эрцгебирге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Люксембург
|1:0
|Литва
|22.09.2022
|1' -90'
|Литва
|1:1
|Фарерские острова
|14.06.2022
|Был в запасе
|Турция
|2:0
|Литва
|11.06.2022
|1' -90'
|Фарерские острова
|2:1
|Литва
|07.06.2022
|1' -64'
|Литва
|0:6
|Турция
|04.06.2022
|1' -90'
|Литва
|0:2
|Люксембург