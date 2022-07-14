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Танос Пецос
Статистика
Танос Пецос - статистика
Завершил карьеру
5 июня 1991 (35), Дюссельдорф
#6 | Полузащитник
184 см | 75 кг
Греция | Германия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рига
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Рига
2 : 0
14.07.2022
Дерри Сити
1' - 15'
Лига конференций, 1 раунд
Дерри Сити
0 : 2
07.07.2022
Рига
1' - 90'
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