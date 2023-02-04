Симоне Романьоли - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Романьоли
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кремона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Романьоли
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кремона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|65' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:2
|Лечче (Лечче)