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    Симоне Романьоли - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Симоне
    Фамилия Романьоли
    Команда Парма
    Состав Основной
    Родной город Кремона
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 февраля 1990 (33 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 65' -90' Интер (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    25.02.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    19.02.2023 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.02.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    04.02.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:2 Лечче (Лечче)
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