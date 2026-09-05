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Италия. Серия B
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Эмполи
Симоне Романьоли
Статистика
€ 200 тыс
Симоне Романьоли - статистика
Эмполи
9 февраля 1990 (36), Кремона
#6 | Защитник
193 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
0 : 1
05.09.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
3 : 1
30.08.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
1 : 0
22.08.2026
Кремонезе
77' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
0 : 1
05.09.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
3 : 1
30.08.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
1 : 0
22.08.2026
Кремонезе
77' - 90'
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