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Денис Дегтев
Статистика
Денис Дегтев - статистика
Завершил карьеру
4 февраля 1988 (38), Шебекино
#22 | Нападающий
188 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салют
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 2 тур
Салют
0 : 3
30.09.2020
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Салют
1 : 1
23.09.2020
Арсенал
1' - 90'
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