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    Влатко Грозданоски - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Влатко
    Фамилия Грозданоски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1983 (40 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 1' -46' Северная Македония 1:1 Словакия
    07.10.2011 Был в запасе Армения 4:1 Северная Македония
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