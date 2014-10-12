Ацо Стойков - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Ацо
|Фамилия
|Стойков
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Штрумица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Ацо
|Фамилия
|Стойков
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Штрумица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2014
|1' -46'
|Северная Македония
|0:2
|Словакия
|12.10.2014
|85' -90'
|Украина
|1:0
|Северная Македония