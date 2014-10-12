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    Ацо Стойков - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Ацо
    Фамилия Стойков
    Команда Вардар
    Состав Основной
    Родной город Штрумица
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2014 1' -46' Северная Македония 0:2 Словакия
    12.10.2014 85' -90' Украина 1:0 Северная Македония
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