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Эдуардо Сальвио
Статистика
Эдуардо Сальвио - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1990 (36), Авельянеда
#11 | Полузащитник
173 см
Аргентина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Айнтрахт
2 : 0
18.04.2019
Бенфика
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Галатасарай
1 : 2
14.02.2019
Бенфика
1' - 48'
27'
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