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Диего Контенто
Статистика
Диего Контенто - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1990 (36)
#26 | Защитник
177 см | 74 кг
Германия | Италия
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Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2020/2021
Лига Европы 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Audi Cup 2011
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Кубок 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Германии 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Фехервар
1 : 0
03.08.2017
Бордо
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Бордо
2 : 1
27.07.2017
Фехервар
1' - 90'
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