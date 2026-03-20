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Дания. Суперлига
Команды
Вайле
Андерс Якобсен
Статистика
€ 25 тыс
Андерс Якобсен - статистика
Вайле
27 октября 1989 (36)
#18 | Нападающий
181 см | 74 кг
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
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Дания. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
8
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 24 тур
Вайле
1 : 1
20.03.2026
Оденсе
46' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Силькеборг
1 : 1
16.03.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
1 : 2
01.03.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Нордшелланд
3 : 3
20.02.2026
Вайле
83' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Рандерс
2 : 0
13.02.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
1' - 46'
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
2 : 1
08.12.2025
Брондбю
1' - 60'
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
3 : 0
30.11.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Виборг
5 : 2
23.11.2025
Вайле
1' - 80'
10'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
2 : 0
09.11.2025
Копенгаген
60' - 90'
73'
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
2 : 1
02.11.2025
Вайле
78' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
1 : 2
26.10.2025
Силькеборг
Был в запасе
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